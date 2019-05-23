Высокинский: Площадку в сквере предлагаю не вычеркивать

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе пресс-подхода после встречи с православной общественностью еще раз проговорил свою позицию по поводу площадки под храм Святой Екатерины именно в сквере.

Он отметил, что, по его мнению, это место размещения храма тоже должно остаться в списке возможных, который будет предложен гражданам для обсуждения. И он готов обсуждать это с главой региона Евгением Куйвашевым.

«Я на сегодня вычеркивать эту площадку не готов. А иначе мы начинаем влиять на результаты опроса. Ключевую площадку, с которой все началось, мы ее сразу устраняем, – сказал Высокинский. – Но еще раз подчеркну, что итоговое решение принимает дума. Я могу свою позицию доводить и до думы и до Евгения Владимировича. Об этом нужно договариваться. Ведь папка (с результатами предыдущих общественных обсуждений – прим. ред. ) там 3 тысячи человек, с подписями все. Эмоции надо успокоить. Предметно рассматривать каждую площадку».

?акануне губернатор Евгений Куйвашев, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, заявил: «58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», – написал глава региона в своем инстаграме. И площадку эту предложил из списка вычеркнуть.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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