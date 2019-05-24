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Пятница, 24 мая 2019, 12:49 мск

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В мэрию Екатеринбурга за три дня поступило 7,5 тысяч предложений по размещению храма

В мэрию Екатеринбурга за три дня поступило 7 500 предложений от горожан по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Специалисты успели обработать уже 4 700 заявок. О том, какие площадки лидируют в заявках, городская администрация не сообщает.

Сбор предложений горожан будет идти до 30 мая. В мэрии напоминают, что свои варианты можно отправить в электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут выбрать площадку для строительства нового храма.

Ранее глава города Александр Высокинский заявил, что будут отобраны шесть-семь площадок, которые будут представлены застройщику. Затем будет принято решение о проведении опроса или референдума среди жителей города. Сейчас идет спор, стоит ли включать в голосование сквер у театра драмы, где на прошлой неделе проходили многотысячные протесты. Мнения губернатора Евгения Куйвашева и мэра Александра Высокинского по этому вопросу не совпадают.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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