Третья «храмовая» встреча в «сером» доме оказалась практически бесполезной

Сегодня в городской думе состоялась очередная встреча сторонников и противников храма-на-драме. Пришли депутаты гордумы, члены общественной палаты, священники, горожане, глава города Александр Высокинский и председатель горизбиркома Илья Захаров. А вот представителей Фонда святой Екатерины в этот раз видно не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти трехчасовой обмен мнениями практически ни к чем конструктивному не привел. Напротив, на протяжении разговора то и дело возникали точечные стычки – например, у депутата Колесникова с его избирателями и у одного из представителей епархии – с общественностью. Этому способствовало и то, что сегодня в мэрию пришли как сторонники, так и противники храма, которых на предыдущих встречах Александр Высокинский старался «разводить» по разным дням. Сегодня роль модератора досталась председателю гордумы Игорю Володину, который ее благополучно провалил: говорили все много и одновременно.

До сих пор не удалось найти ответа и на вопрос, как же все-таки будет выявляться общественное мнение горожан по поводу храма – опросом или референдумом. Единственным итогом встречи стало обещание Володина уже в понедельник опубликовать постановление о создании рабочей группы, в которую войдут депутаты ЕГД, а также желающие от общественности (им надо будет написать заявление в гордуму). На вопрос о предельной численности этой группы Володин пока ответить не смог, но сказал, что группа еще раз рассмотрит все плюсы и минусы проведения референдума или опроса, а потом вынесет свое решение на одобрение городской думы. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Володин выразил надежду, что это решение будет принято еще до ухода депутатов на летние каникулы (сессия длится до конца июня).

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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