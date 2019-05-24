Вице-губернатор Сергей Бидонько: «Все площадки, в том числе сквер, нужно включить в опрос»

Политический вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что сквер у театра драмы нужно оставить в списке возможных площадок для строительства храма святой Екатерины. Свое мнение чиновник высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы Екатеринбург». Позицию Бидонько поддерживает и мэр Александр Высокинский. Стоит отметить, что губернатор Евгений Куйвашев ранее предложил исключить сквер из списка мест для храма при подготовке опроса населения.

«Вопросы градостроительной деятельности, разрешительной документации – это муниципальные полномочия. Региональная власть здесь скорее выступает, как вышестоящая организация, которая должна смотреть за соблюдением закона, и оперативно реагировать, когда ситуация выходит не в то русло. Мы живем с вами в реальном мире, и наивно думать, что найдется решение, которое стопроцентно устроит всех. Такого нет и не будет. Но мы должны опираться на закон с точки зрения прохождения процедур и на большинство общественного мнения. О чем и сказал президент», – сказал Бидонько в радиоэфире.

Ведущий Максим Путинцев задал гостю прямой вопрос: стоит ли включать в опрос площадки, которые вызвали много споров: сквер у театра драмы, городской пруд и площадь Труда.«Наверное, все-таки было бы правильнее оставить все площадки, которые предлагают люди. Мы не должны ограничивать права людей высказать свое мнение, раз зашли в эту процедуру. Все площадки должны участвовать. Они должны собрать определенное количество лайков, набрать поддержку, и быть изучены градостроительным сообществом и епархией. Потому что люди предлагают интуитивно: вот есть пустырь – есть площадка. Но ведь нужно понимать по градостроительным нормам, можно ли здесь построить, подходит ли это по религиозным канонам. Думаю, обсуждение этого вопроса займет не один месяц», – отметил Сергей Бидонько.

Напомним, на этой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса екатеринбуржцев о строительстве храма святой Екатерины. Большинство респондентов (74%) назвали сквер на Октябрьской площади неудачным местом для возведения собора. Поддержали выбор места всего лишь 10% опрошенных.

Мэр предложил не вычеркивать сквер из списка возможных мест для строительства храма

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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