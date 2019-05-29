На окраину или вместо Ленина? Горожане обсуждают площадки для строительства храма Екатерины (ВИДЕО, ОПРОС)

Жители Екатеринбурга уже третий день обсуждают площадки, где, по их предположению, можно возвести храм святой Екатерины. 27 мая был обнародован список из 48 потенциальных мест для стройки. Он был составлен по предложениям, присланным в мэрию жителями города. Однако на данный момент шорт-лист пока не сформирован, сбор заявок будет идти до 30 июня включительно.

Горожане обсуждают площадки под храм

Свердловские власти еще не определились, стоит ли включать в финальный список сквер у драмтеатра, где хотели построить религиозное учреждение. Губернатор Куйвашев, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ, предложил не делать этого, ему оппонируют его заместитель Сергей Бидонько и мэр Александр Высокинский, которые настаивают на том, что среди прочих вариантов должен быть и этот.

В Русской православной церкви, в свою очередь, кажется, уже настроены на поиск компромисса. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявления пресс-секретаря патриарха Александра Волкова. «Конкретная история с Екатеринбургом решится. Храм построят, на 100 процентов. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей, отдавать своих детей в воскресную школу при этом храме. Храм станет доминантой Екатеринбурга и большим знаковым местом для всего города. Все помирятся, успокоятся и все будет нормально», – цитирует его слова РИА «Новости».

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы города, чтобы узнать мнение людей по поводу точек, которые были предложены екатеринбуржцами. Некоторые, например, предлагают поставить храм на месте памятника Ленину на площади 1905 года, другие говорят, что можно снести заброшенную больницу в Зеленой Роще и возвести религиозный объект там, третьи считают, что храму место на окраине Екатеринбурга. Подробности – в видео «РИА «Новый День».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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