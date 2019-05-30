Через три часа мэрия закроет прием предложений по месту для собора святой Екатерины

Сегодня в 11-00 электронная приемная администрации Екатеринбурга завершит прием предложений от граждан по месту строительства собора святой Екатерины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, по состоянию на вчерашний день, 29 мая, поступило 8851 предложение. «Я ежедневно смотрю, какие предложения вносят екатеринбуржцы. Предложений очень много, но в основном это повторяющиеся площадки. На сегодняшний день их 53», – прокомментировал по телефону из Кении глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма. Напомним, по состоянию на 27 мая граждане предложили 48 площадок. Некоторые варианты можно посмотреть в нашем фоторепортаже. Как уже сообщал «Новый День», две последние недели Екатеринбург лихорадило из-за протестов в защиту сквера, но с 18 мая противостояние переместилось с улицы в кабинеты. В понедельник, 20 мая, городские власти объявили о сборе предложений по месту для строительства храма святой Екатерины. Варианты горожан принимаются до 30 мая, затем мэрия отберет 5-7 наиболее популярных площадок, обсудит их с застройщиком и епархией, и вынесет на опрос, который предполагает рейтинговое голосование.

Главная интрига заключается в том, будет ли в опросе представлен сквер, с которого все началось. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные своего исследования. Согласно им, 74% горожан выступили против строительства храма около театра драмы, и всего лишь 10% поддержали выбор этого места. Почти сразу после этого губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сквер будет исключен из предлагаемых площадок. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а затем и вице-губернатор Сергей Бидонько начали продвигать идею о том, что в голосование надо включать все площадки, даже спорные.

Горожане о площадках под храм

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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