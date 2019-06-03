Глава Екатеринбурга пофамильно назвал «лидеров протеста» в сквере и потребовал от них «консолидированного мнения»

На официальном сайте Екатеринбурга опубликовано обращение главы города Александра Высокинского к тем, кого он назвал «публичными лидерами протеста». Мэр говорит, что протестовавшие в сквере имеют разные мнения о храме и ему не понятно, будут ли новые протесты против строительства. В списке тех, кто должен ответить – 16 человек.

Перечень фамилий Высокинский начал с Анны Балтиной, которая сейчас находится в суде по обвинению в организации незаконного митинга.

Кроме того, в список Высокинского попали Иван Волков, Дмитрий Москвин, Ксения Бакланова, Константин Киселев, Александр Пирогов, Федор Крашенинников, Полина Грейсман, Сергей Мошкин, Александр Цариков, Мосин Алексей, Владимир Злоказов, Ринат Низамов, Андрей Пирожков, Роман Ступников и приписка «и др.».

Часть этих людей вошли в рабочую группу, кто-то ранее приходил в мэрию на обсуждение вопроса о сквере и храме. «Я знаю, что многие из вас тщательно «открещиваются» от роли лидеров протеста. Но вы протестовали в сквере и продолжаете протестовать в публичной сфере. Кому нужен этот протест? Какова его конечная цель? Закончится ли он, если горожане выберут новую площадку – или продолжится и на ней?», – говорит Высокинский. И напоминает, что сторонники храма в сквере «сформировали свои требования в меморандуме».

А вот остальные горожане почему-то думают по разному. Глава города просит лидеров протеста сообщить через любое СМИ – кто будет гарантировать, что будет найден общий компромисс, кто должен войти в «Городской комитет согласия». Отдельно вопрос – «Вы против Собора в принципе – или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда?»

РИА «Новый День» приводит обращение Высокинского полностью – посмотреть можно здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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