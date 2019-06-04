Екатеринбургские протесты пошатнули рейтинг устойчивости Свердловской области

Фонд «Петербургская политика» назвал конфликт вокруг проекта строительства храма в центре Екатеринбурга главным событием региональной политики в мае. По мнению экспертов, уличный протест стал вызовом для местной власти, предпринявшей «малоудачные» шаги на старте противостояний. В результате Свердловская область потеряла несколько пунктов в рейтинге политической устойчивости (с 6,9 до 6,2 балла) и сейчас занимает последнее место в списке регионов со средней устойчивостью.

Как считают аналитики, протест в Екатеринбурге носит локальный характер и сам по себе не говорит о надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности. Но у новых чиновников (как показал пример мэра Александра Высокинского) отсутствует опыт урегулирования публичных общественных конфликтов, что делает протест болезненным для системы власти.

Конфликт в сквере

«В случае обострения ситуации местным властям предстоит импровизировать, опираясь на свой личный опыт и не имея уверенности в том, что эта импровизация будет санкционирована сверху. Вмешательство федеральной власти в конфликты может оказываться удачным и результативным, хотя, как это произошло во время «борьбы за сквер», иногда может осуществляться на фоне колебаний и попыток на старте солидаризироваться с неудачными шагами местных администраций», – говорится в докладе.

Эксперты фонда выдвигают шесть вариантов стратегий региональных и муниципальных чиновников на случай народных волнений.

Не замечать протест. Таким образом, власть не играет на руку протестующим. Но есть опасность, что негативный повод будет использован оппозицией и покажет неспособность чиновников контролировать ситуацию.

Идти на уступки. Это позволит исправить очевидные недоработки, но есть риск показать власть слабой.

Отвечать отказом или ужесточать давление. Недовольные должны видеть, кто здесь власть. Но протестный потенциал будет копиться, и рано или поздно выплеснется.

Перехватить повестку, в том числе через имитацию диалога. Стратегия сработает, если протестующие сами толком не могут объяснить свои требования. Но не стоит поощрять иллюзии граждан о могуществе государства, так как не все проблемы объективно можно решить.

Стимулировать раскол в протестной среде. Власть может помочь некоторым активистам сделать карьеру и тем самым предотвратить консолидацию протестных сил. Но поощрение даст сигнал остальным протестующим, как действовать.

Пытаться отсрочить решение. Власть будет демонстрировать готовность к диалогу, выполняя формальные действие, которые не будут выглядеть ни как слабость, ни как административное давление. Но недовольство протестующих никуда не денется.

Аналитики также отмечают ряд факторов, которые способствуют разрастанию протестных настроений. Это низкая эффективность партий, общественных советов и палат, наличие традиционно «не поощряемых» к обсуждению тем (деятельность церкви в их числе), рост репутационного ущерба для властных институтов в случае применения избыточной силы в отношении участников акций. И наконец, административные ограничения на проведение массовых акций. «В этих условия любая из них легко становится политической по содержанию и восприятию. Как следствие, отношение чиновников к ней нередко является невротическим – то есть не соразмерным реальным масштабам обозначившейся проблемы», – заключают эксперты.

Власти пытаются реагировать на протесты в Екатеринбурге

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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