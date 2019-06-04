Пикет в сквере у драмы не состоялся, но участники не расходятся (ФОТО)

Сегодня вечером в сквере у драмтеатра должен был пройти пикет, инициированный екатеринбургским юристом Иваном Волковым.

Уже к концу рабочего дня к Октябрьской площади приехали полицейские и ОМОН, чуть позже появился сам Волков и два десятка горожан. «Я подошел к ним [к полицейским и сотрудникам МОБ], обратился с предложением никого не винтить. Учитывая погоду, мы проведем пикет в более лучших условиях, конечно, мы не можем рисковать людьми, которые хотят высказать свое мнение, мы не хотим подводить их под дубинки», – заявил корреспонденту «Нового Дня» юрист.



В конце концов, он собрал всех, кто пришел в сквер, и предложил просто прогуляться, а не проводить пикет. Полиция и сотрудники министерства общественной безопасности области попросили прекратить проведение незаконного шествия. После чего инициатор мероприятия попросил всех разойтись.

Однако часть людей решила пока не покидать сквер.В итоге самого Волкова и еще двух человек погрузили в автозак. «Мы просто гуляли в сквере, нам сказали, что дают десять секунд, чтобы разойтись, и вот», – сказал пикетчик.



Напомним, ранее МОБ Свердловской области распространило информацию о том, что мероприятие в сквере у драмтеатра не было согласовано с властями из-за ошибки в уведомлении, которое подавал Волков в конце мая.

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