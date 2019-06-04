Число задержанных на пикете в сквере увеличилось до пяти человек

После сегодняшнего пикета в сквере у драмтеатра, проведение которого запретило министерство общественной безопасности Свердловской области, были задержаны в общей сложности пять человек. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке юрист Иван Волков, который также оказался в автозаке.

«Мы стояли уже за перекрестком, мы разошлись, покинули место, а потом нас взяли под руки и отвели в автозак», – сказали другие задержанные вместе с Волковым.

Пикет в сквере у театра драмы 4 июня 2019 года

Напомним, ранее МОБ Свердловской области распространило информацию о том, что мероприятие в сквере у драмтеатра не было согласовано с властями из-за ошибки в уведомлении, которое подавал Волков в конце мая.



Всего в пикете приняли участие около полутора-двух десятков человек, еще за полчаса до акции к месту проведения прибыли сотрудники полиции, свердловского МОБ и ОМОНа. Как проходил пикет – смотрите на видео.

Екатеринбург, Елена Сычева

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