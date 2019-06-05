Мэрия обещала огласить итоги сбора предложений по храму Екатерины вечером 5 июня

Администрация Екатеринбурга завершает обработку предложений горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, полная обработка всех поступивших предложений по площадкам должна завершиться сегодня, 5 июня, вечером, после чего на портале екатеринбург.рф будут размещены итоги сбора информации.

Напомним, всего в электронную приемную города по итогам 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 079 обращений, в которых упоминались более 60 площадок, в том числе такие экзотические, как место СИЗО на улице Репина, насыпной остров на Пруду, граница Европы и Азии, окрестности «Экспо-центра», остров Баран на Верх-Исетском пруду, Эльмаш, Сортировка.

По итогам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора. Между тем Союз архитекторов в пятницу уже высказал свое мнение: для опроса целесообразно выбрать только 6-7 площадок, отвечающих необходимым критериям. Самые главные из них – кафедральный собор может быть построен в центре Екатеринбурга на земельном участке, который находится в муниципальной или государственной собственности и не слишком обременен инженерными сетями. Храм должен быть градостроительным акцентом, при этом грамотно вплетаться в окружающую застройку и не спорить с другими высокими объектами. И, наконец, площадки должны быть готовы к строительству, не вызывать споры горожан, а при их отборе нужно учитывать мнение епархии.

Горожане о площадках для собора

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Число задержанных на пикете в сквере увеличилось до пяти человек. / Краснолесье осталось без воды – у «Водоканала» отключились насосы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»