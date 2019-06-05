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Среда, 5 июня 2019, 12:11 мск

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Слух дня: в Фонде святой Екатерины может смениться руководство

Говорят, буквально на днях в Фонде святой Екатерины, чьими попечителями являются представители бизнес-сообщества Свердловской области, может смениться руководство. Согласно утечке информации из митрополии, уже готовится новый кандидат, который заместит в управляющей должности пиарщика Александра Андреева.

По слухам, «вкладчики» фонда и екатеринбургская митрополия оказались крайне не удовлетворены работой организации по популяризации в обществе идеи стройки кафедрального храма небесной покровительницы Екатеринбурга. Денег на пиар было потрачено много, а пользы все это никакой не принесло – по итогам вместо лояльного отношения к стройке горожане, увидев забор в сквере у театра драмы, устроили громкую акцию протеста и прославили Екатеринбург на весь мир.

«Благотворители фонда задают один простой вопрос: каким образом история с храмом превратилась в проблему и кто за все это должен ответить? Мнение есть, что главным ответственным по пиару должен стать Андреев, и как честный человек после этого он должен подать в отставку», – говорят слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

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