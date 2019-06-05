Безруков в Нижнем Тагиле снова вступился за храм в екатеринбургском сквере

Артист Сергей Безруков во время концерта в ДК Окунева в Нижнем Тагиле высказался за строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Он сравнил нынешнюю ситуацию со строительством храма Христа Спасителя в Москве, который в 1930-е был снесен, а на его месте появился бассейн. Спустя несколько десятилетий бассейн снесли и восстановили храм. «Если бы люди обнимали бассейн, то это было бы смешно. Людям нужна вера», – цитирует Безрукова TagilCity.

Напомним, к тому же сравнению во время первого заседания рабочей группы по выбору места строительства храма в гордуме Екатеринбурга прибег одиозный депутат Александр Колесников. «Напоминаю – храм Христа Спасителя был построен на месте бассейна «Москва», предложил это Гагарин, наш с вами соотечественник. Храм стоит и никому не мешает. И к коллегам вопрос – почему вы мое желание исключаете из списка? Я хочу на этом месте храм. Я против опроса, но если решили, что будет, давайте оставлять», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

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