Мэрия: в число самых популярных у горожан мест под храм попали пруд, сквер, Площадь Труда и «Дели»

Администрация Екатеринбурга отобрала самые часто упоминаемые в сообщениях горожан предложения по месту строительства храма святой Екатерины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, варианты, присланные в 11079 обращениях, были разделены на три группы: самые популярные (более 100 упоминаний), средней популярности (от 50 до 100 упоминаний) и наименее популярные (менее 50).

В группу из 13 самых популярных вошли: пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова; недостроенная гостиница «Дели» (Куйбышева, 36); сквер у драмтеатра; заброшенная больница скорой помощи; пустырь за Макаровским мостом; площадь Труда; площадь 1905 года; «Зеленая роща»; здание бывшего Уральского приборостроительного завода (Горького, 17); парковка (каток) за башней «Исеть»; акватория за Макаровским мостом; акватория перед Макаровским мостом; пустырь на месте снесенной телебашни.

Во второй группе – четыре площадки: недострой на улице Ельцина (затянутый баннером Экспо-2025); микрорайон Академический; район Южного автовокзала; район ЖБИ. В число «непопулярных» площадок попало более 40 вариантов, среди которых – почти все микрорайоны города: Вторчермет, Широкая Речка, Эльмаш, Малый Конный полуостров, Химмаш, Ботаника, ВИЗ, Уктус, Метеогорка, бульвар Экспо, Сибирский тракт, Таганский ряд, Репина, 4 (вместо СИЗО), Шувакишский лесопарк, граница Европы-Азии и даже поселок Карасьеозерский.

По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

Ранее свое мнение о том, где можно построить собор, высказывали архитекторы – почитать об этом можно здесь. Альтернативные площадки уже пыталась обсудить и рабочая группа, созданная при ЕГД. Дискуссия на первом заседании в основном шла вокруг принципиального вопроса по скверу – включать или не включать его в список.

Рабочая группа споткнулась о сквер

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

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