«Это страшно греховный проект!» – ученые РАН о храме в сквере

Ученые РАН не поддерживают строительство храма святой Екатерины в сквере у театра драмы – место неудачное как с точки зрения пространственного развития города, так и по природным причинам. А кроме того, проект храма нарушает православные каноны.

В Екатеринбурге сегодня на 36-й ежегодной сессии экономико-географической секции Международной академии регионального развития и сотрудничества доктор географических наук Владимир Литовский (Институт экономики УрО РАН) представил проект пространственных решений в историческом центре города. «В октябре прошлого года впервые прозвучало, что в районе Октябрьской площади, неподалеку, будет построен храм святой Екатерины. После этого начались обсуждения, но до мая все было тихо. Когда начали делать забор, в городе неожиданно возникли акции – если не протеста, то неподдержания строительства этого храма. Посмотрите на карту. Это место концентрации молодежи. Для меня лично стало удивительно – место строительства оказалось на месте аллеи Чернецкого, а мэр много сделал для города. Район этот традиционно был местом сосредоточения администрации и партийной власти – здесь и Дом старых большевиков, второй Дом советов, «белый дом» и т.д. Здесь храма никогда не было», – рассказал Владимир Литовский.

Он напомнил, что под сквером идет линия метро, а в прошлом здесь мыли золото по технологии, которая предполагала использование ртути. Место неудачное и по природным причинам – очень влажно и ветрено. «Место это отнюдь не идеальное, и цепляться я бы за него не стал», – заявил ученый и предложил другие варианты.

«Мое мнение: храм нужно ставить там, где он уже был. На площади 1905 года стоял кафедральный собор, очень удачное решение. Собор был напротив гостиницы «Центральная», это место сейчас пустует, а неподалеку есть католический собор. Если рядом поставить, будет очень хорошо – город строили не только русские, православные, он строился по немецким образцам. А еще – у нас в городе есть так называемый проект «Екатеринбург-сити». Там уже по плану задуманы бульвар Екатерины, башня Екатерины, и храм Екатерины был бы логическим завершением», – предложил Литовский.

Его выступление вызвало оживление среди ученых, а модератор секции д.э.н. Кирилл Новосельский (Русское географическое общество) взял слово, предупредив, что будет более резок, чем коллега.

«По проекту сейчас этот скандальный храм должен был стоять, можно сказать, под углом 48 градусов к традиции, к русской православной традиции обращения на восток. Я посмотрел остальные площадки, которые они предлагали, и перестал что-либо понимать, на остальных площадках храмы вообще стоят условно вверх ногами. Это какая-то провокация застройщиков и церковников против канонов православной церкви. Это страшно греховный проект», – заявил ученый.

Напомним, проект храма в сквере на самом деле предполагает отклонение от канона – алтарь храма во славу покровительницы города Святой Екатерины в документах обращен на юго-восток.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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