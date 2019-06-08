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Суббота, 8 июня 2019, 16:29 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбургский художник запечатлел «Стояние на драме» (ФОТО)

Екатеринбургский художник Алексей Рыжков, которого некоторые современники называют «летописцем города», запечатлел в своей новой работе события в сквере возле драмтеатра 13-16 мая этого года так, как он их видит – борьбу граждан за свое право принимать решения о том, каким будет город. Свой замысел автор пояснил в колонке, которую разместил сегодня в соцсети. Художник отмечает, что в Екатеринбурге живут «творческие и активные люди», которые хотят участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь. Но существующие для этого механизмы сегодня почему-то не работают.

Он особо подчеркивает: «Это не религиозный конфликт. Среди защитников сквера немало верующих людей. Я сочувствую и нашим оппонентам. У них своя правда и своя боль. Если бы такой значимый для горожан вопрос решался предварительно, путем широкого общественного обсуждения, он не расколол бы общество. Наоборот, мы стали бы понимать друг друга лучше <…> Давайте исключим сквер из перечня возможных мест строительства! Я много лет рисую наш город и чувствую его. Среди мест, предложенных недавно архитекторами, есть очень удачные! Есть менее удачные. Но все они лучше скверной локации. И давайте помнить, что хотя мы думаем по-разному, большинство противостоящих друг другу горожан любят Екатеринбург. Все мы, независимо от своих убеждений, хотим, чтобы наш город был красивым и счастливым. Чтобы здесь хотелось жить», – написал художник.

Художник Алексей Рыжков о работе, посвященной событиям в сквере

Пост с колонкой и картиной уже набрал 473 лайка, им поделились более 170 человек. Подписчики Рыжкова даже узнали на картине конкретных людей – депутата ЕГД Константина Киселева и «девушку-природу» Катю Лахтикову. Напомним, активная фаза противостояния сторонников и противников строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра продолжалась с 13 по 16 мая.

Сейчас власти пытаются найти компромиссное решение, однако сквер из потенциальных площадок под храм все еще не исключен.

Екатеринбург, служба информации

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