Избирком Екатеринбурга рассмотрит заявку на референдум по храму 17 июня

Избирательная комиссия Екатеринбурга в понедельник, 17 июня, рассмотрит ходатайство о регистрации инициативной группы для проведения референдума по строительству храма святой Екатерины. Вопрос внесен в повестку очередного заседания избиркома.

Предполагается, что комиссия озвучит итоги проверки документов, поступивших от граждан. Напомним, инициативная группа состоит из 12 человек. Они уже сформулировали вопрос для вынесения на местный референдум, который подразумевает голосование за статус земельного участка на Октябрьской площади. В первом случае предлагается восстановить территориальный статус ТОП-1 (земля общего пользования), и в таком случае будет сохранен сквер. Второй вариант – это сохранение статуса участка под религиозное пользование, что означает возможность постройки храма.

Напомним, если избирком зарегистрирует инициативную группу, тогда решение о законности формулировки вопроса будет принимать Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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