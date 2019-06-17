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Понедельник, 17 июня 2019, 16:06 мск

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Избирком приступил к поверке документов инициаторов референдума по храму

Избирком Екатеринбурга сформировал рабочую группу для рассмотрения заявки инициативной группы о проведении референдума по строительству храма святой Екатерины. В нее войдут три члена комиссии, в том числе руководитель избиркома Илья Захаров.

Рабочая группа непосредственно займется проверкой документов, поступивших от граждан. Как сообщил Захаров, верность предоставленных сведений о членах инициативной группы будет проверять областной избирком, запрос отправят завтра утром. По его словам, это традиционная процедура в таком случае.

Итоги проверки будут оглашены 21 июня на заседании рабочей группы комиссии в кабинете № 118 администрации города. Илья Захаров предупредил, что обсуждение будет проходить в небольшом помещении, поэтому попросил «оптимизировать присутствие членов инициативной группы» хотя бы до трех человек. Напомним, всего заявку на проведение референдума подписали 12 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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