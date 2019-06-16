Спикер гордумы назвал дату опроса по месту для храма и подтвердил, что сквер исключен

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин назвал дату проведения опроса граждан по выбору места строительства храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин заявил, что опрос состоится 14-15 сентября. «Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей (все уже вернутся из отпусков, с дач). Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос. На следующем заседании рабочей группы будет обсуждаться процентное соотношение голосов. Что же касается территории сквера, она будет исключена из списка мест для строительства храма», – сказал председатель гордумы. Кроме того, он сообщил, что следующее совещание рабочей группы по храму предварительно будет назначено на 20 июня.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Екатеринбургская Епархия отказалась от строительства храма во имя святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Заявление прозвучало в храмах Екатеринбургской митрополии в рамках архипастырского послания митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла по случаю праздника Святой Троицы. В полном тексте обращения митрополита говорится: «в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра».

Екатеринбург, служба информации

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