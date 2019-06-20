Замминистра ЖКХ отправили в Салду инспектировать помойки после прямой линии с президентом

Завтра в Верхней Салде побывает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Туда его командировал губернатор Евгений Куйвашев после того, как во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным местные жители пожаловались свалки.

Фотографию захламленной площадки, вывоз с которой должна обеспечивать тюменская компания «Рифей», сопроводили сообщением: «Мусорная реформа не работает, вот во что превратился чистый молодой район». «Надо внимательно посмотреть на эти картинки. Много таких вещей. Надеюсь, удастся навести порядок в ближайшее время. Вроде непривлекательная тема, мусор, но я буду поглядывать», – прокомментировал президент.

По информации департамента информполитики Свердловской области, замминистра проверит сообщение о сбоях в вывозе мусора, график, который, в случае необходимости, будет скорректирован. «Жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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