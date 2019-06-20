Путин прокомментировал страшные мусорные помойки в Свердловской области

В ходе прямой линии президент Владимир Путин коснулся мусорной реформы, по поводу которой поступило огромное количество сообщений. Обсуждение темы началось после демонстрации послания жителей Верхней Салды (Свердловская область). Фотографию захламленной площадки, вывоз с которой должна обеспечивать тюменская компания «Рифей», сопроводили сообщением: «Мусорная реформа не работает, вот во что превратился чистый молодой район». «Надо внимательно посмотреть на эти картинки. Много таких вещей. Надеюсь, удастся навести порядок в ближайшее время. Вроде непривлекательная тема, мусор, но я буду поглядывать», – прокомментировал президент.

Затем 15-летний блогер Катя Адушкина пожаловалась президенту на то, что в стране не налажен раздельный сбор мусора. «Все равно в одну кучу скидывается», – заметила она. Путин напомнил, что заниматься мусорной отраслью начали два-три года назад. «Как ни странно прозвучит, толчком была очередная «Прямая линия», когда люди пожаловались, по-моему, из Балашихи, на то, что у них происходит. С этого момента с моей стороны прошел сигнал коллегам в регионы и в правительство. Тогда это сделали предметом внимания государства. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, никто эти не занимался. Хочу сказать – специалисты знают точно – мы генерируем ежегодно 70 млн тонн отходов. И никто не занимается промышленной переработкой. Это огромная проблема, тем более, что полигоны копились с советских времен. Общество превратилось в общество потребления, несмотря на падение доходов в предыдущие годы. Новые упаковки появились, кроме бумаги и картона, много пластика – в Тихом океане целые острова величиной с европейские страны, это влияет на климат всей планеты. Для нас это проблема. Что показали сейчас, это безобразие. Надо посмотреть, в каких субъектах федерации это происходит.

Растут тарифы – я смотрел вчера вопросы к сегодняшней линии. Отчасти это неизбежно, потому что нужно первично иметь деньги, чтобы начать работу. Но люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда надо оттягивать на 20 лет. Совсем недавно мы приняли решение предоставить губернатором право выбирать, кто будет работать с контейнерными площадками – или управляющие компании, или регоператоры. Некоторые считают, что регоператорам не дотянуться до площадок, а некоторые – наоборот, что так лучше, когда все в одних руках. Мне безразлично. Но губернаторы считают, что регоператоры лучше», – сказал Путин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

«Сима-ленд» обвиняют в незаконной продаже игры «Манчкин». / Завтра – летнее Солнцестояние. / Цуканов: президент идею второй ветки метро в Екатеринбурге поддержал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»