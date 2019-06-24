Куйвашев устроил показательную порку мусорным регоператорам после прямой линии с Путиным

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области прошло совещание с представителями всех трех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Целью собрания был показательный разнос, который Куйвашев должен был устроить предприятиям. Это, напомним, ЕМУП «Спецавтобаза» – в Восточной зоне, ТБО «Экосервис» – в Западной и тюменское ООО «Рифей» – в Северной.

Именно последнее удостоилось внимания президента во время прямой линии 20 июня. В эфире показали фотографии захламленной контейнерной площадки из Верхней Салды и зачитали жалобы горожан на несвоевременный вывоз мусора. «Что показали сейчас, это безобразие. Надо посмотреть, в каких субъектах Федерации это происходит. Надо внимательно посмотреть на эти картинки. Много таких вещей. Надеюсь, удастся навести порядок в ближайшее время», – прокомментировал Путин.

На следующий день после прямой линии в Верхней Салде побывал замминистра ЖКХ региона Егор Свалов. Разумеется, что к этому моменту все контейнерные площадки в городе были очищены от мусора, а виновником завала, прославивший город на всю Россию, был некий нерадивый предприниматель, выгрузивший свои отходы в баки жилого сектора.

Тем не менее, на сегодняшней встрече с представителями регоператоров Куйвашев пригрозил «мусорным» предприятиям, что если жалобы на них не прекратятся, то с ними будут расторгать договоры (все три были выбраны по итогам конкурса, которое проводило областное министерство энергетики и ЖКХ, оно же является фактическим заказчиком реформы на Среднем Урале). Впрочем, сами представители регоператоров говорят, что особенных замечаний и конкретных претензий Евгений Куйвашев не предъявлял.

Источники в минЖКХ также указывают, что мероприятие было проведено скорее для галочки – чтобы отчитаться по результатам прямой линии перед Москвой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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