Комиссия по этике ЕГД не нашла нарушений в действиях депутатов-коммунистов, требовавших самороспуска думы

Комиссия по депутатской этике гордумы Екатеринбурга рассмотрела жалобы на трех депутатов КПРФ, которых коллеги обвинили в поддержке майского протеста в сквере у драмтеатра. Напомним, коммунисты Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев потребовали самороспуска думы из-за резонансного решения по землеотводу участка под строительство храма святой Екатерины, что впоследствии вызвало массовые уличные акции.

Как сообщил сегодня на заседании думы Константин Киселев, комиссия по этике не вправе оценивать мнения депутатов, а потому пришла к выводу, что никаких нарушений с их стороны не было. Отдельно он пояснил по жалобе Дмитрия Николаева, который просил проверить Романа Ступникова на предмет хулиганских действий в сквере – якобы депутат принимал участие в уничтожении забора.

«Мы внимательно посмотрели видеозапись, видели эмоциональную реакцию Романа Ступникова, но комиссия не вправе оценивать эмоции депутата. Никаких действий, заслуживающих осуждения, мы также не увидели. Хочу подчеркнуть, что трактовка хулиганских действий дается в КоАП, поэтому с заявлением нужно обращаться в правоохранительные органы. Комиссия по депутатской этике не вправе выносить юридическую оценку», – прокомментировал Киселев. Он также предупредил, что раздача юридических оценок может иметь обратный эффект – если факт хулиганства не подтвердится, то такие жалобы на депутата можно приравнять к клевете.

«На заседании комиссии состоялся серьезный разговор о том, что такое корпоративная депутатская этика. И я надеюсь, все участники сделали выводы», – отметил Константин Киселев.

Впрочем, не все народные избранники согласились с такими выводами. Так, Михаил Вечкензин потребовал распустить комиссию по этике, которая «чисто по-человечески не может разобраться в том, чтобы депутаты вели себя нормально». Его попросили пояснить, в чем заключается «нормальность».

«Я утрирую, конечно, но если депутат будет пьяным валяться в коридоре – это разве нормально?" – не унимался эсер. Его возмущение поддержал Александр Колесников. Впрочем, по замечанию юристов, вопрос о роспуске комиссии по этике в любом случае не может быть рассмотрен сегодня, так как нет соответственного проекта решения. Вечкензин пообещал подготовить документы, и на этом спор закончился.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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