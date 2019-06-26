Россиянам предложили жаловаться на «мусорную» реформу

Российский экологический оператор запустил сайт и горячую линию, куда можно пожаловаться на «мусорную» реформу. В call-центр можно дозвониться по номеру 8-800-600-90-08, также можно оставлять сообщения в интернете на radar.reo.ru. Во втором случае россияне смогут приложить фото и видео захламленных контейнерных площадок, несанкционированных свалок мусора и других нарушений. РЭО будет проверять сообщения от граждан, а затем направлять заявки регоператорам, которые работают на той или иной территории.

Напомним, на прошлой неделе во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Верхней Салды пожаловались на несвоевременный вывоз ТКО. В эфире показали фотографии захламленных отходами контейнеров. Путин назвал это «безобразием». На следующий день в Салде побывал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов – к его визиту в городе навели порядок. Тогда же власти объяснили, что виноват в захламлении площадки был некий предприниматель, по всей видимости, не заключивший договор на обращение с ТКО с регоператором Северной зоны, тюменской компанией «Рифей». Сегодня в пресс-службе фирмы заявили, что обратились в полицию, чтобы найти бизнесмена, из-за которого регоператор получил выволочку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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