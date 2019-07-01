В Екатеринбурге появились объявления о платном митинге «за сквер» с липовым номером организатора (СКРИН)

В Екатеринбурге на сайте бесплатных объявлений Gde.ru появился анонс о наборе «промоутеров» на митинг с лозунгом «Мы за сквер» за денежное вознаграждение. В описании указывается, что акции пройдут на площади Труда возле памятника основателям города. Дата мероприятия неизвестна, за участие предлагается 1200 рублей. Разместил объявление 28 июня некий Александр Бейлисеев, но по указанному номеру телефона отвечает другой человек и говорит, что звонивший ошибся номером.

Объявление о наборе промоутеров продублировано на сайте поиска работы Jooble, а также встречается в соцсетях. В частности, скрин объявления запостила группа «Екатеринбург консервативный» в соцсети «ВКонтакте» с хештегом «Хамы против храма».

В сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» заявили, что не имеют никакого отношения к объявлению о митинге. «Пока что непонятно, в чем смысл такой провокации. Возможно, это просто попытка дискредитировать и нас, и вас – наших друзей и сторонников. Просим вас быть бдительнее и не поддаваться на подобные провокации», – отметили активисты у себя на странице в фейсбуке.

Добавим, что неделю назад в центре Екатеринбурга распространялись брошюры, где указывалась хронология протеста против строительства храма святой Екатерины и назывались предполагаемые организаторы акций – в основном оппозиционеры. В книжке указывалось, что из-за протестов Екатеринбург может лишиться денег на метро и проведение Универсиады. Никаких выходных данных у брошюрок не было, а на улице их раздавали промоутеры без опознавательных знаков.

Напомним, массовые протесты в сквере у драмтеатра продолжались с 13 по 16 мая, поводом стал забор, который установили застройщики храма. После того, как президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения опроса населения, забор убрали. В течение всего июня городские власти решали, какие площадки включить в список для голосования. Когда епархия официально отказалась от застройки сквера, рабочая группа утвердила три возможные площадки для собора. Опрос жителей предлагается провести в сентябре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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