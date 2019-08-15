российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2019, 13:36 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Следователи опубликовали видео с места жесткой посадки А321 (ВИДЕО)

Сотрудники следственного управления на транспорте по Московской области опубликовали видео с места жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний».

СК работает на месте посадки самолета на кукурузном поле

В ролике видно, что судно по-прежнему лежит посреди кукурузного поля, на носу – вмятины и повреждения. Следователи осматривают самолет и снаружи, и внутри. Также можно увидеть, что следователи проводят опрос членов экипажа.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна» после жесткой посадки самолета, летевшего из столицы в Симферополь. Пилоты «Уральских авиалиний» посадили машину в поле в Подмосковье через несколько секунд после вылета из-за загоревшегося двигателя.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте. Добавим, что телеграм-канал «Мэш» опубликовал список всех 23 пострадавших. Среди них 9 детей и 14 взрослых. Многие летели в Крым с супругами и детьми – в одной семье пассажиров пострадали сразу четыре человека, в трех других – по трое.

Москва, Екатеринбург, Крым, служба информации

Москва, Екатеринбург, Крым. Другие новости 15.08.19

Аэропорт Жуковского: «Птиц отпугиваем не мы, а секретный ЛИИ им. Громова». / «Второе Чудо на Гудзоне»: в соцсетях восхищаются героизмом уральских пилотов, посадивших А321 в Подмосковье. / Опубликованы имена семи пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Жесткая посадка самолета УА

Дмитрий Песков: пилоты А321 будут награждены в кратчайшие сроки

Аэропорт Жуковского: «Птиц отпугиваем не мы, а секретный ЛИИ им. Громова»

«Второе Чудо на Гудзоне»: в соцсетях восхищаются героизмом уральских пилотов, посадивших А321 в Подмосковье

Опубликованы имена семи пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье

Минздрав: при жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 пассажира

Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки вышел из строя

При жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний» пострадали два пассажира

Губернатор Куйвашев назвал героями экипаж самолета, совершившего жесткую посадку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Жесткая посадка самолета УА,