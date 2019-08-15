Следователи опубликовали видео с места жесткой посадки А321 (ВИДЕО)

Сотрудники следственного управления на транспорте по Московской области опубликовали видео с места жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний».

СК работает на месте посадки самолета на кукурузном поле

В ролике видно, что судно по-прежнему лежит посреди кукурузного поля, на носу – вмятины и повреждения. Следователи осматривают самолет и снаружи, и внутри. Также можно увидеть, что следователи проводят опрос членов экипажа.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна» после жесткой посадки самолета, летевшего из столицы в Симферополь. Пилоты «Уральских авиалиний» посадили машину в поле в Подмосковье через несколько секунд после вылета из-за загоревшегося двигателя.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте. Добавим, что телеграм-канал «Мэш» опубликовал список всех 23 пострадавших. Среди них 9 детей и 14 взрослых. Многие летели в Крым с супругами и детьми – в одной семье пассажиров пострадали сразу четыре человека, в трех других – по трое.

Москва, Екатеринбург, Крым, служба информации

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