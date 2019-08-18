Героический экипаж, городской праздник и предвыборный скандал – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На минувшей неделе в Свердловской области главным событием стала жесткая посадка А321 «Уральских авиалиний» в Подмоскосье, а в выходные Екатеринбург отметил День города. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели

Самолет А321 компании «Уральские авиалинии» утром в четверг вылетел из Подмосковья в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, которые отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси и отключенными двигателями приземлился на кукурузном поле в километре от взлетной полосы. Все пассажиры остались живы. В пятницу президент Владимир Путин присвоил пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, второму пилоту, звания «Герой России». Остальные члены экипажа – пять бортпроводников – награждены орденом Мужества.

Экипаж об аварийной посадке

Видео недели

В эту субботу Екатеринбург отметил очередной День города. Карнавальное шествие фестиваля «Лица улиц» стало самым ярким, красочным и веселым действом в самом центре города.

Карнавальное шествие

Фото недели

Скандал недели

У кандидата в Госдуму Антона Шипулина обнаружилось более 13,5 млн рублей в ценных бумагах, которые он почему-то не задекларировал. В избиркоме пояснили, что предоставление недостоверных сведений не является основанием для отмены регистрации кандидата, но несет за собой репутационные потери, так как эта информация будет указана на информационных плакатах, размещенных на избирательных участках в день голосования.

Суд недели

Автомобилиста Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева, отправили в СИЗО на два месяца. Он пробудет там до 4 октября. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Жуткую аварию, которая случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь», обсуждал весь город. Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Оба погибли на месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.19

В Свердловской области за лето в водоемах утонули 40 человек. / На Белоярской АЭС отключился энергоблок №4 из-за ошибки защитной системы. / День города в Екатеринбурге собрал 1,2 миллиона человек. Читать дальше

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