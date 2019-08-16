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Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания «Герой России»

Дамир Юсупов. Фото: m.5-tv.ru

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания «Герой России». Остальные члены экипажа – пять бортпроводников – награждены орденом Мужества.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. В документе говорится, что экипаж награжден «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Георгий Мурзин. Фото из инстаграма Евгения Куйвашева

Напомним, самолет А321 вчера утром вылетел из Москвы в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, которые отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси и отключенными двигателями приземлился на кукурузном поле в километре от взлетной полосы. Все пассажиры остались живы. Авиакомпания пообещала выплатить каждому пассажиру компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Фото: m.5-tv.ru

Москва, Екатеринбург, Крым, служба информации

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