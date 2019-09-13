Прокурор назвала срок для обвиняемого в оскорблении полицейского в сквере

Суд над Станиславом Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря полиции Евгения Крюкова в сквере во время акции протеста, близится к концу. Сегодня прокурор заявила, какое наказание считает необходимым для подсудимого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прениях представитель надзорного ведомства отметила, что своими действиями подсудимый не только подрывал авторитет полиции, но и затронул честь их представителей. Кроме того, он мог спровоцировать толпу: «Учитывая масштабность акции, обстановка [в сквере] была очень напряженной, любая провокация могла привести к эскалации агрессии тысячной толпы».

«Вину он не признал, настаивал, что пришел в сквер, чтоб погулять в одиночестве, но увидел толпу, забор и стоящих за забором полицейских и людей в гражданском. Кому конкретно слово «мусор» он адресовал, сказать затрудняется, так как «мусорами» называет всех хороших и плохих людей. Алкоголь на его поведение не повлиял, просто он очень эмоциональный человек», – кратко интерпретировала допрос подсудимого прокурор. Она также указывает, что он понимал оскорбительный характер высказываний, так как он уточнял, привлекут ли его за оскорбление представителя власти – это попало на видео Крюкова. Далее она сообщила, что Крюков был при исполнении, а за забором посторонних людей не было, только силовики и чоповцы (отметим, были – например, оператор РИА «Новый День»).

Она отметила, что подсудимый вменяемый, на учете у психиатра не состоит, но числится на учете нарколога (из-за употребления каннабиса). Смягчающих обстоятельств не установлено.

«Прошу признать виновным и назначить 360 часов обязательных работ, меру пресечения в виде подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в силу», – заявила прокурор. Отметим, санкции по статье, вменяемой Мельниченко, предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и исправительные работы до года.

«С наказанием я не согласен. Если предположить, что Крюков оказался не полицейским, а обычным человеком, и я бы сказал бы ему те же слова – это бы в рамках уголовного дела не рассматривалось так как он был не в форме и не представился, я считаю, меня надо оправдать», – заявил Мельниченко.

Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков в своей речи указал на нестыковки в деле. Во-первых, из дела нужно исключить лингвистическую экспертизу – ее провели с нарушением процессуальных прав подсудимого. Далее – не установлено точное время, называется срок 14 мая с 18 до 23 часов, разбег очень серьезный, события в сквере развивались стремительно, действующие лица менялись. Кроме того, в документах полиции, предоставленных суду, нигде не указано, что Крюков находился в сквере по долгу службы. В документе за подписью начальника полиции Екатеринбурга не указана фамилия Крюкова – есть указание о начальнике пресс-службы, но фамилии нет. «Возникают сомнения: он мог находиться там по своему желанию», – говорит Бушмаков. Адвокат напоминает: за исключением тайного свидетеля все остальные были силовиками, коллегами потерпевшего. В полной мере верить видео, которое предоставили суду, тоже не стоит. «Обвинение нарезало запись так, чтобы показать ее в выгодном для себя свете», – отметил адвокат.

Затем подсудимый выступил с последним словом. Он был довольно краток.

Затем подсудимый выступил с последним словом. Он был довольно краток.

«Прошу суд меня оправдать. Постараюсь вести себя достойно и сдерживать эмоции. Не согласен с заключением прокурора и наказанием», – сказал Мельниченко и поблагодарил всех, кто приходил его поддержать, и журналистов, освещавших процесс.

Приговор судья огласит 16 сентября, в понедельник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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