Подсчет голосов по храмовому опросу займет еще несколько часов

Избирательная комиссия Екатеринбурга планирует завершить подсчет голосов по месту размещения храма святой Екатерины сегодня, ориентировочно – примерно в 14 часов.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказал руководитель аппарата мэрии Илья Захаров. «Фактически осталось посчитать два с половиной района. Кировский, Верх-Исетский и Железнодорожный», – сообщил он.

Напомним, пока полностью обработаны опросные листы из четырех районов: Орджоникидзевского, Ленинского, Октябрьского и Чкаловского. Обработано 56 713 опросных листов из 97 472. Лидирует, как и ожидалось, площадка бывшего Уральского приборостроительного завода. Ее выбрали около 59% избирателей. Территорию за Макаровским мостом предпочли около 38%. Примерно 3% избирателей испортили опросные листы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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