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Понедельник, 14 октября 2019, 15:40 мск

Новости Екатеринбург

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Николай Цуканов выступил со спецзаявлением по «храмовому» опросу

Полпред президента на Урале Николай Цуканов обратился к жителям Екатеринбурга по итогам прошедшего вчера опроса по месту размещения храма святой Екатерины.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпредства, Цуканов заявил, что «явка на опрос превзошла все прогнозы». «Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», – сказал полпред.

Напомним, опрос считался бы состоявшимся, даже если бы на него пришли только 11 тысяч человек. Но пришло почти 100 тысяч. За участок приборостроительного завода свой голос отдали 57,66 %, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрали 38 361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека, почти 3 % участников опроса.

Екатеринбург, служба информации

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