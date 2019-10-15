Уже завтра профильная комиссия гордумы рассмотрит протокол «храмового опроса»

Уже завтра комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению рассмотрит протокол опроса граждан по вопросу места размещения собора во имя святой великомученицы Екатерины.

Как сообщает в соцсети председатель этой комиссии, депутат гордумы Алексей Вихарев, в утвержденной повестке заседания, которое начнется завтра в 10:50, пока этого вопроса нет, он будет внесен с голоса.

«После одобрения документов со стороны моей комиссии вопрос вынесут на городскую думу, заседание которой состоится 22 октября. Там должны будут окончательно утвердить результаты опроса. Завтра серьезных вопросов к докладчику не будет, мы с коллегами принимали активное участие в подготовке опроса и внимательно следили за тем, как проходило голосование», – написал Вихарев.

Напомним, вчера горизбирком утвердил протокол опроса горожан, который состоялся 13 октября. Как объявил председатель горизбиркома Вадим Антошин, всего в опросе приняли участие более 97 тысяч человек. За участок приборостроительного завода свой голос отдали 57,66 % избирателей, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрал 38 361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека, почти 3 % участников опроса.

Екатеринбург, служба информации

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