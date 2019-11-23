Нужды городов и Универсиада, скандал с водительскими справками и приговор деду-пикету – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя была богатой на неожиданные решения властей разных уровней. Обсуждение бюджета области началось с предупреждения от правительства – в приоритете Универсиада, глав МО, жаждущих выбить деньги на нужды территорий, призвали отнестись к этому с пониманием. К середине недели настоящий ажиотаж начался в медцентрах – люди отстаивали многочасовые очереди ради водительских справок, которые должны были подорожать с 22 ноября. Депутаты гордумы тоже не давали скучать – завернули рассмотрение бюджета и отказались переезжать в ЦУМ. Об этих и других интересных событиях – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: бюджет, нужды городов и Универсиада

На этой неделе депутаты заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Таким образом доходы регионального бюджета в следующем году составят 260,6 млрд рублей, а расходы – 286,9 млрд рублей. Предельный объем долга составит более 100 миллиардов рублей. Депутаты и чиновники отметили, что дополнительные займы придется брать, в том числе, из-за дорогостоящей Универсиады.

Ради подготовки к масштабному мероприятию предстоит урезать свои запросы муниципалитетам. «Есть поставленные губернатором глобальные задачи по Универсиаде. Она оставит серьезное наследие, которым смогут пользоваться все жители. Главы муниципалитетов должны относиться к этому с пониманием, тем более накануне юбилея Екатеринбурга – областного центра», – заявил первый замгубернатора Алексей Орлов.

Первые итоги обсуждения бюджетных трат и нужд городов и отраслей таковы – ветхие школы решено пока не расселять, новые объекты ЖКХ не строить.

Скандал недели: справочный переполох

Минувшая рабочая неделя стала непростой для автомобилистов, которые с начала недели заполнили медицинские центры, чтобы пройти медкомиссию и оформить справки по старой цене. Дело в том, что 22 ноября должны были вступить в силу новые правила для прохождения транспортной комиссии, предусматривающие анализы на алкоголь и наркотики. С вступлением в силу изменений справки должны были подорожать в несколько раз. Пиковым днем стал четверг – люди выстраивались в длинные очереди даже на улице. В результате, в очередях скончались 2 человека (в Кургане и Казани), так и не получив долгожданные справки.

Очередь за справками

К концу дня 21 ноября водителей ждал сюрприз – появилась новость о том, что Минздрав отложил вступление в сиду приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

В распоряжении «нового Дня» оказался документ, подписанный министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Приказ отменяет новые правила прохождения медкомиссии. При этом, сам документ был подписан Скворцовой 20 ноября – накануне справочного бума. В приказе также сказано, что «порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования» вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Видео недели: жителей аварийных домов просят подождать еще пару лет

Жильцов жутких аварийных домов расселить не удается

На этой неделе съемочная группа «Нового Дня» побывала в Белоярском районе, где по решению суда местная администрация должна расселить 50 аварийных домов. Из 17 зданий жильцы должны были выехать до конца этого года. Однако местные чиновники хотят через суд получить отсрочку, так как у муниципалитета нет денег и жилфонда, чтобы обеспечить людей квартирами. Мэр заявил во время интервью, что планирует получить финансирование из регионального бюджета.

Суд недели: приговор деду-пикету, ударившего полицейского на акции в сквере

Дед-пикет пояснил, почему замахнулся на полицейского

На этой неделе в Верх-Исетском районном суде был вынесен приговор 69-летнему Вадиму Панкратову, которого признали виновным в насилии над подполковником Антоном Трошиным. Правоохранителя дед-пикет побил плакатом во время майских протестов в сквере у театра драмы. Он пояснил агентсву «Новый День», что очень расстроился бездействием полиции, как хлестал полицейского плакатом, помнит не очень четко – потому что был в состоянии аффекта.

Пенсионера приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.

Заявление недели: депутаты гордумы не хотят переезжать в ЦУМ

В гордуме по-прежнему нескучно: депутаты на этой неделе отказались принимать доходную часть бюджета и заявили, что не хотят переезжать в новые помещения, подготовленные для них в здании ЦУМа.

Новоселье было запланировано на начало 2020 года. Депутат Колесников подготовил специальное обращение к мэру Александру Высокинскому и зачитал документ в перерыве между обсуждениями вопроса повестки думы. «Я не только против переезда в новые помещения, но и категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели. Потребительские навороты в виде электронного голосования, бесконечная, ничем не оправданная смена мебели и псевдоевропейские ремонты нам не нужны. Призываю остальных депутатов, в ком еще осталась хоть капля совести, присоединиться к моему заявлению и отказаться от навязываемого переезда», – продекламировал депутат. Александр Колесников сообщил», что ему удалось собрать 21 подпись коллег, при том, что в думе работают 36 депутатов.

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