Спокойствие или шок: чиновники и партии отнеслись к отставке правительства двойственно

Не успели региональные политические элиты откомментировать ежегодное послание президента Путина Федеральному Собранию, на них обрушилась новая сенсация: правительство Дмитрия Медведева в полном составе уходит в отставку. Некоторые из опрошенных «Новым Днем» политиков так и не определились, спокойно они себя чувствуют или все-таки потрясены.

Например, вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько сначала заявил «Новому Дню»: «Как мы отнеслись? Спокойно. Но для нас это, как и для всех, было неожиданно, не предполагали, что будет такое решение, но, видимо, есть какие-то основания. Любые изменения такого масштаба всегда значимы, это всегда ситуация, которая хотелось бы, чтоб быстрее разрешилась. Правительство – это главный орган страны, и чем быстрее будет сформировано новое, тем лучше». Бидонько допустил, что, может быть, если губернатор сочтет нужным, завтра будет встреча с членами областного правительства на эту тему.

Директор информполитики области Юлия Прыткова в данный момент для комментариев не доступна, поэтому узнать точку зрения самого губернатора пока не удалось.

Депутат Госдумы. член фракции «ЕР» Андрей Альшевских считает, что это решение не повлияет на работу правительства, так как министры продолжат работу в статусе и.о. «Мы с некоторыми коллегами обсудили, такое решение – это уже конкретные шаги по реализации послания президента, в том числе – по усилению полномочий Госдумы, по новым принципам формирования органов власти. Далее будет решаться вопрос по изменению Конституции, определятся сроки, принципы формирования правительства. Я думаю, правительство в этом составе с приставкой и.о. продолжит работать до того, пока не будут сформированы новые принципы работы, только потом будет выбираться новое правительство. Скорее всего, корректировка работы правительства произойдет, будут корректировки по персоналиям – президент дал серьезные поручения, в том числе в рамках соцблока», – отметил он. На вопрос, кто может стать новым премьером, Альшевских ответил, что все произошло слишком неожиданно для всего депутатского корпуса, поэтому пока говорить рано. «Мы ни фракцией, ни в комитетах не собирались еще. Завтра будет пленарное заседание, где будем обсуждать, уже будет какая-то информация. Давайте дождемся завтрашнего дня», – предложил депутат.

Депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин сообщил, что возможная отставка правительства обсуждалась и до послания. «Но хотя к этому и готовились, все равно вызвало удивление. остается сказать только: «Транзит власти начался». Фракция пока не собиралась, ничего не обсуждали, завтра будет текущее заседание. Думаю, правительство с приставкой и.о. проработает по крайней мере до тех пор, пока не будут приняты все законодательные акты, создание госсовета, перераспределение полномочий между парламентом и правительством», сказал справоросс.

С другой стороны, источник в КПРФ поделился, что в партию пришла тайная директива – срочно начать формирование предвыборных списков. Это может говорить о том, что выборы в Госдуму состоятся не в 2021 году, как планировалось, а гораздо раньше – одновременно с процессами, связанными с изменениями в Конституции.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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