Греф или Кудрин? Экономисты и политологи делают прогнозы, кто станет следующим премьер-министром РФ

Отставка правительства России неизбежно повлияет на экономику страны и вызовет колебания на бирже. Но в большей степени рынок будет реагировать на кандидатуру следующего премьер-министра РФ.

Финансовый аналитик Константин Селянин считает, что необходимы новые реформаторы во власти. «Несмотря на то, что деятельность нашего, теперь уже бывшего, правительства президент признал удовлетворительной, я бы так не сказал. Хочется надеяться, что новое правительство будет настроено на проведение реформ, которые давно назрели и перезрели. Нужны новые люди, но я не ожидаю, что появится много новых имен. Хотя Дмитрия Медведева не будет, это уже известно, и это очень хорошо. Я надеюсь на правительство реформаторов.

Если говорить о том, что будет происходить на бирже из-за сообщения об отставке, то я не думаю, что это как-то радикально повлияет, на бирже какая-то реакция, безусловно, будет, но незначительная. Новость об отставке хорошая, все будут ждать, какие будут названы кандидатуры. А вот это уже будет существенно влиять, изменения будут, когда будут имена. Понятно, что если – к примеру – назовут Грефа, это будет знаковое событие. Если, условно, Зюганова, будет другая реакция», – прокомментировал эксперт «Новому Дню».

Политологи называют другие фамилии в качестве возможных кандидатов. «Отставка правительства – это серьезная встряска для всех и демонстрация того, что президент адекватно оценивает ситуацию в стране, понимает и масштабы воровства, и проблемы с нацпроектами. [В качестве нового премьер-министра] нужен человек, у которого будет опыт доверия президента с одной стороны, и который будет восприниматься с другой стороны как эффективный экономист и управленец и в стране, и в том числе за рубежом, – отметил политолог Константин Калачев. – Например, если это будет Кудрин, то это важно. Потому что нужны инвестиции и инвесторы, без инвестиций нет экономического роста. Нужно реанимировать национальные проекты. Нужно сокращать масштабы воровства. Со всем этим Кудрин может справиться, и главное, президент ему доверяет. Так что сбылась народные чаяния – Медведева отправили в отставку. Хотя наследство он оставил не самое плохое».

Собеседник агентства считает, что сейчас нужно правительство, где не будет одиозных людей. «Министра здравоохранения много критиковали, так что, скорее всего, со Скворцовой придется попрощаться. Но не хочу гадать на кофейной гуще. Хотя, чтобы люди поверили в перемены, мало заменить одного премьера – нужно расстаться с непопулярными министрами», – добавил Константин Калачев.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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