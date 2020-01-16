«Я устал. Уходите!» – соцсети отреагировали на отставку правительства шутками (ФОТО)

Вчерашняя отставка правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым застала врасплох многих политиков и экспертов.

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», уже через несколько часов пользователи соцсетей традиционно начали шутить. Была обыграна и разница между Борисом Ельциным и Владимиром Путиным, и аномально теплая погода этой зимой, а также давно замеченная СМИ привычка Дмитрия Медведева вздремнуть на заседании правительства.

Уже появились и частушки, посвященные новому претенденту на пост премьер-министра Михаилу Мишустину.

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Я проснулся в шесть часов

Нет экспертам веры

Нет резинки от трусов

И Дмитрия-премьера

(Сергей Шмидт)

***

Я проснулся в шесть часов.

Закусил капустой...

ЕСТЬ резинка от трусов!

И Михаил Мишустин...

(Артур Пьянов)

Добавим, сегодня в 14:00 (мск) Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. В 9:00 московского времени началась его встреча с депутатами Госдумы от «Единой России», затем он встретится с остальными фракциями.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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