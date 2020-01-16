«Я устал. Уходите!» – соцсети отреагировали на отставку правительства шутками (ФОТО)

Вчерашняя отставка правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым застала врасплох многих политиков и экспертов.
Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», уже через несколько часов пользователи соцсетей традиционно начали шутить. Была обыграна и разница между Борисом Ельциным и Владимиром Путиным, и аномально теплая погода этой зимой, а также давно замеченная СМИ привычка Дмитрия Медведева вздремнуть на заседании правительства.
Уже появились и частушки, посвященные новому претенденту на пост премьер-министра Михаилу Мишустину.
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Я проснулся в шесть часов
Нет экспертам веры
Нет резинки от трусов
И Дмитрия-премьера
(Сергей Шмидт)
***
Я проснулся в шесть часов.
Закусил капустой...
ЕСТЬ резинка от трусов!
И Михаил Мишустин...
(Артур Пьянов)
Добавим, сегодня в 14:00 (мск) Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. В 9:00 московского времени началась его встреча с депутатами Госдумы от «Единой России», затем он встретится с остальными фракциями.
Москва, Екатеринбург, служба информации
Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.20
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