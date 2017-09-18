Слух дня: Лидеры царебожников Екатеринбурга тайно финансируются РМК

Довольно любопытные слухи рассказывают о «Русской медной компании», которая недавно, напомним, сначала заявилась, а потом отказалась от финансирования установки в Екатеринбурге 50 билбордов с пропагандой, касающейся фильма «Ложь Матильды» и Николая II. Говорят, что создатель «Лжи Матильды» Сергий Алиев как бизнесмен уже давно получает подряды на различные работы от медников. «Там существует уже довольно длительная связь, замешенная на деньгах, вере, бизнесе и так далее. Ведь не секрет, что если ты сумел понравиться семье Алтушкиных, деньги пойдут рекой», – говорят слухмейкеры. По их данным, Алиев регулярно используется своей дружбой с РМК в качестве своего рода православной торпеды. Мол, даже существовал план – «царебожники» и иже с ними будут активно использоваться в борьбе за храм-на-воде в уральской столице. Однако возня вокруг «Матильды», которая, в частности, уже привела к поджогу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, несколько отвлекла «борцов» от темы стройки. «Может, оно и к лучшему, так как после пожара в ККТ «царебожниками» заинтересовались спецслужбы, поэтому открыто спонсировать этих же люде в проекте по храму-на-воде стало как минимум небезопасным для бизнеса», – говорят слухмейкеры.

Впрочем, поскольку деньги на пиар стройки нового храма через Фонд святой Екатерины медники, а также ряд других крупных компаний уральского региона выделять продолжают, не исключено, что борцов с «Матильдой» уже очень скоро можно будет увидеть в качестве защитников храма-на-воде.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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