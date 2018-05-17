Слух дня: избирательный фонд кандидата в ЕГД возрастет до 15 млн рублей

Предельно допустимый размер избирательного фонда для кандидата в Екатеринбургскую городскую думу может одномоментно вырасти больше чем в семь раз.

Как сообщил источник РИА «Новый День», знакомый с ситуацией, сейчас рассматривается цифра в 15 млн рублей. В действующей редакции Избирательного кодекса Свердловской области для кандидатов по округам с численностью избирателей от 50 до 100 тысяч человек размер фонда ограничен 2 млн рублей. Такой суммой официально могли оперировать кандидаты на выборах в ЕГД 2013 года и довыборах в 2017 году. По мнению участников предстоящих выборов, эта сумма по нынешним временам серьезной считаться не может. Для того, чтобы изменения в избирательный кодекс были приняты на ближайшем заседании 22 мая, они должны быть внесены не позднее завтрашнего утра. Однако пока этого законопроекта в списке внесенных нет. Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин в настоящий момент для комментариев недоступен.

Нижнего порога у избирательного фонда нет, предпринять попытку избрания может кандидат хоть с 5 тысячами рублей. Но, отмечают политологи, как правило, деньги решают если не все, то многое в избирательной кампании. И увеличение легальной возможности потратить большие суммы на выборы расширит возможности для кандидатов, располагающих средствами, либо на избрание которых готовы потратиться определенные силы. А вот для всех остальных возможности избрания понизит – конкурировать с толстосумами трудно.

В заксо, впрочем, об этой цели тоже говорили, правда, за закрытыми дверями.

Члены комитета по законодательству отмечали, что увеличение размера фонда отсечет «любителей повыдвигаться».

Екатеринбург, служба информации

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