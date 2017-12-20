Добром эти выборы президента не закончатся – авторская колонка Полины Румянцевой

Был у Кира Булычева такой симпатичный персонаж, всей стране известный из книжек и фильмов, механик Зелёный. Главная его фраза была такая: это добром не кончится. Повторял он ее по любому поводу ибо пессимистом был создан. Читателей это смешило. Но нередко Зеленый как раз и оказывался прав.

Все чаще, думая о российской внутренней политике, я ощущаю себя этаким механиком. На что ни взглянешь, видишь: это не кончится добром. Причем весьма скоро.

Во-первых, конечно, президентские выборы. Точнее, избирательная кампания, начавшаяся уже официально. Это добром не кончится. Заставить население поверить, что результат выборов не предопределен, невозможно. Все знают, что президент останется президентом. Более того, почти никто не видит в этом ничего плохого и не собирается против этого исхода протестовать. Но, поскольку президента поддерживают «все», что изменится от того, приду я на выборы или нет? Ничего? Зачем я там нужен? Затем, чтобы продемонстрировать легитимность процедуры избрания. Это еще называется выборами референдумного типа. Концепция, которую любят обсуждать политологи, но абсолютно не понятная для простого человека. Между тем, чтобы выборы хорошо смотрелись, нужна явка более 60%, а лучше 70. В том, что за главкандидата проголосует меньше 70% пришедших к избирательным урнам, сомневаться глупо. Но вот сколько придет?

Как их стимулировать? Превратить выборы в шоу с клоунами, решили где-то рядом со Старой площадью в Москве. А еще заставить каждого губернатора придумать собственное шоу. Будет работать? Тут даже предполагать региональный креатив пока опасно. И референдумы на местные темы – явно не самое страшное. Говорю вам – это добром не кончится. С одной стороны, не факт, что избирателя заинтересуют вымученные темы для местных референдумов. С другой, не факт, что увидев клоуна в списке, избиратель ради этого клоуна решит прийти участок. С третьей стороны – раз ради клоуна придет, не за него ли и проголосует? Или за нее.

Во-вторых, это добром не кончится, потому что даже непосвященным видно – это все халтура. Кампания делается тяп-ляп, спустя рукава. Вот смотрите, шесть лет назад примерно в это время Уралвагонзавод сказал свое слово. Хорошо ли это было для страны – опора на «шансон» против «айфона»? Можно спорить. Но опора была реальной, Игорь Холманских – живой и настоящий, поезд в Москву наполнен живым людьми. Теперь у нас что? «ГАЗ за вас». Почему ГАЗ? Потому что для замглавы администрации президента Нижний Новгород родной? Потому что спустя шесть лет нужен непременно другой завод? Отличная идея, но где этот завод в продолжающейся кампании? Все делается то же самое, что в предыдущем цикле – только все картонное. Был ОНФ настоящий, новый, наполненный живыми и неравнодушными. Стал чем-то вроде запасной партии власти. Да, поддерживаем любимого президента. Мы тоже. Все поддерживают, других нет. Содержание этой поддержки в чем? Смысл в чем? Сколько спрашивали про «новые смыслы» и «образ будущего» всех, кто умеет складывать слова в предложения. Покажите хоть один новый, по сравнению с 11-м годом, этот самый смысл! Нет ответа.

В-третьих, это все добром не кончится, потому что с голубых экранов людям говорят о росте, развитии и улучшении. А человек, поддерживающий президента, ощущает все время прямо вот до боли противоположное. У него денег стало меньше. У него квартира, которая еще вчера стоила, положим, 4 миллиона рублей, сегодня за три с третью вряд ли кому-то нужна. То есть желающие есть, но у них тоже денег нет. Аналитики же при этом радостно врут, что снижение цен на недвижимость остановилось, а рост доходов вот-вот возобновится. И радуются, что инфляция самая низкая в истории. А радуются они чему? Низкая инфляция – это значит, что нет ресурсов для роста. Денег нет. И не будет в ближайшее время.

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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