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Среда, 25 октября 2017, 17:54 мск

российское информационное агентство 18+

Выборы

Собчак оставят без главного лозунга: в бюллетени хотят вернуть графу «против всех»

Собчак оставят без главного лозунга: в бюллетени хотят вернуть графу «против всех»

В избирательные бюллетени в России может быть возвращена графа «против всех». Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, власти будут к этому «двигаться в среднесрочной перспективе».

«Я выскажу свое мнение, такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться», – цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Стоит отметить, что четыре года назад спикер верхней палаты российского парламента вносила законопроект в Госдуму о возвращении сточки «против всех». Матвиенко тогда объясняла, что эта графа поможет учитывать протестные настроения населения. Однако инициатива была отклонена.

Напомним, ранее Ксения Собчак сообщила, что будет участвовать в выборах президента, которые состоятся в 2018 года. Телеведущая заявила, что позиционирует себя как кандидата «против всех» и у нее нет какой-либо конкретной политической программы.

Графу «против всех» в избирательных бюллетенях в России отменили в 2006 году. Сторонники этой идеи отмечали, что голосование «против всех» не практикуется в других странах мира. Кроме того, отсутствие этой графы должно было стимулировать кандидатов эффективнее работать с избирателями.

Москва, Зоя Осколкова

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