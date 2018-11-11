Без вариантов: Хакасия выбрала нового губернатора

Выдвиженец от КПРФ Валентин Коновалов по итогам выборов становится новым руководителем Хакасии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после обработки 95,88% протоколов участковых избирательных комиссий он набирает 57,46% голосов. Против Коновалова проголосовали 41,34% избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Сегодня в Хакасии проходил второй тур выборов главы региона. В бюллетене остался один кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством он должен будет набрать больше 50% голосов. Если этого не произойдет, в регионе назначат повторные выборы.

Во второй тур Коновалов изначально вышел вместе с главой Хакасии Виктором Зиминым, который после оглашения результатов ушел в отставку и снял свою кандидатуру. После этого выборы дважды переносили – в бюллетени вносили имена других участников первого тура – Андрея Филягина от «Справедливой России» и Александра Мяхара от Партии роста. Однако позже и они заявили, что не будут участвовать во втором туре.

Избирательные участки в Хакасии закрылись в 20:00 по местному времени (16:00 мск). По состоянию на 18:00 явка составляла 40,90%.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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