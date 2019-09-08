Часть москвичей лишили возможности голосовать из-за сбоя компьютерного оборудования

В Москве растет число жалоб на проблемы с электронным голосованием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможность проголосовать онлайн получили жители районов Зеленоград, Крюково, Бибирево, Лианозово, Северный, Центральное и Южное Чертаново. Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11 тысяч 228 избирателей.

Первый сбой произошел утром. «Ну и что с вашим разрекламированным экспериментом по голосованию через интернет? Целый месяц настраивали, кучу тренировок проводили, по телефону звонили, спрашивали, будете ли голосовать через мос.ру. Пришел день голосования, зашел по ссылке «голосовать», что прислали на почту, а там «В настоящий момент услуга недоступна». Вот и поучаствовал в электронном голосовании. Ничего нормально сделать не можете», – написал на странице ЦИК в Facebook один из москвичей.

«Я была допущена до электронного голосования, о чем получила уведомление на почту, – рассказала жительница Чертаново. – 8 сентября в 9 утра я решила реализовать своё избирательное право, однако сайт выдал техническую ошибку. Позже, около часа дня, я повторила свою попытку. На этот раз сайт не допустил меня до голосования, так как я уже, якобы, отдала свой голос.

Я позвонила по всероссийской горячей линии, была перенаправлена в горячую линию Мосизбиркома, где мне сказали, что помочь ничем не могут, а проблему, возможно (!), решат позже. На избирательном участке, куда прикреплён мой дом, моя фамилия вычеркнута из списков, так как я должна голосовать электронно. Таким образом, я лишена возможности проголосовать вообще».

В горизбиркоме Москвы признали: утром небольшая задержка в работе электронного голосования на выборах в Мосгордуму была зафиксирована, но ее быстро устранили.

Днем случился еще один сбой, и с 11:30 систему электронного голосования остановили на 1 час. В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что проблемы возникли из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.

В результате сбоев система не учла 1 тысячу 400 голосов, еще 6 тысяч 500 человек не смогли проголосовать, сообщают «Ведомости». В мэрии заявляют, что «зависло» 543 избирателя».

Москва, Игорь Юров

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