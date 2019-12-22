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Воскресенье, 22 декабря 2019, 10:54 мск

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Зюганов рассказал о досрочных президентских выборах

Глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов Считает вполне вероятным сценарий, когда состоятся досрочные выборы президента России. Об этом он заявил на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа».

По словам политика, уже в начале года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил, в ходе которого будут предложены и утверждены программы к выборам. «И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы», – сказал Зюганов.

Между тем, очередные плановые выборы главы государства в России намечены на на 2024 год. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции допустил необходимость изменения конституции в части выборов.

В частности он высказался о вопросе президентства одного человека на протяжении нескольких сроков, так как по этому поводу были претензии от «некоторых политологов». «Что касается президентства, два срока подряд я был, потом освободил место, а затем вернулся. Некоторых это смущает, вероятно, эту оговорку «подряд» можно и убрать», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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Метки / Зюганов Геннадий

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