В Кремле придумали, как помочь «Единой России» победить на думских выборах-2021

«Единая Россия» рассчитывает обеспечить себе конституционное большинство на выборах в Госдуму в 2021 году, несмотря на заметно упавший рейтинг. Осуществить это предполагается за счет одномандатников при поддержке ОНФ. При этом партийные списки ЕР на предстоящих думских выборах может возглавить президент РФ Владимир Путин. О таком вероятном сценарии выборов в российский парламент пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к президентской администрации.

По сведениям источников, Кремль рассчитывает на конституционное большинство по итогам думских выборов 2021 года, что очень важно в преддверии президентских выборов 2024 года. В этой кампании Владимир Путин, скорее всего, участвовать не будет. Парламентское конституционное большинство поможет обеспечить стабильность во время транзита власти, подчеркивают собеседники газеты.

Как отмечает издание, при нынешнем рейтинге в 32,7% (данные ВЦИОМ на середину февраля – прим. ред.) «Единая Россия» может уповать примерно на 43-45% голосов по спискам на выборах в Госдуму. Однако за счет партий, которые не смогут преодолеть пятипроцентный барьер, ЕР может получить больше депутатских мест. В случае, если такие партии вместе получат 20% голосов, это позволит единороссам перераспределить их голоса по своим кандидатам и в итоге забрать 54-56% мандатов по спискам (121-127 депутатских кресел из 225). Конституционное большинство составляет 300 мандатов, исходя из этого представителям партии власти понадобится примерно 180 мандатов по округам, а в худшем случае – 190 мандатов. Напомним, на выборах 2016 года единороссы победили в 203 одномандатных округах.

При этом некоторое количество кандидатов в партийные списки для «Единой России», как уверяют источники издания, должен дать Общероссийский народный фронт, лидером которого является Путин. Аналогичная схема была на думских выборах в 2016 году, когда многие активисты ОНФ пошли на выборы по списку ЕР.

В то же время два источника, близких к Кремлю, допускают вариант, при котором на выборах в Госдуму партийные списки «Единой России» возглавит Владимир Путин, как это было в 2007 году. Впрочем, один из источников отметил, что пока обсуждение такого сценария преждевременно. По мнению другого собеседника, при таком варианте списки единороссов должны позиционироваться как широкая общественная коалиция.

Однако политологи сочли появление Путина во главе партийного списка маловероятным, при том, что такой сценарий значительно повысил бы позиции «Единой России».

Москва, Наталья Петрова

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