В ЦИК допустили перенос Единого дня голосования в сентябре

В случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, Центральная избирательная комиссия РФ обладает правовыми инструментами для переноса единого дня голосования в сентябре. Такое заявление сделала секретарь ЦИК Майя Гришина.

«ЦИК не обсуждал в настоящее время перенос единого дня голосования. Что касается сроков, когда нужно будет принимать решение о выборах в сентябре – это середина июня. Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», – приводит «Интерфакс» слова Гришиной.

Она пояснила, что в случае вынужденного переноса единого дня голосования на более поздний срок, полномочия ранее избранных органов власти будут пролонгированы, что неоднократно подтверждалось Конституционным судом.

Ранее ЦИК утвердила постановление о переносе всех выборов, которые должны были пройти в ряде регионов в период с 5 апреля по 21 июня. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь идет о голосовании по 94 избирательным кампаниям. Она также отметила, что аналогичное решение может быть принято и в отношении еще не назначенных кампаний.

Напомним, в ходе заседания ЦИК, которое состоялось 27 марта, Элла Памфилова заявила, что регионам рекомендовано перенести все запланированные на апрель и май местные выборы на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа. По оценкам Центризбиркома, в сложившейся ситуации подготовиться к проведению голосования будет непросто.

Кроме того, она заявила, что перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на единый день голосования 13 сентября, когда должны состояться выборы разного уровня, невозможен.

Как писал «Новый День», 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля. Дата проведения данного голосования пока не определена.

Сегодня, 7 апреля, в России впервые за сутки число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило 1000 – Роспотребнадзор сообщил о 1154 заболевших в 43 регионах. С начала пандемии количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России достигло 7497 – заболевание проникло в 81 регион. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии.

Москва, Иван Гридин

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