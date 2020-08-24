Половине регионов РФ предрекли второй тур губернаторских выборов

Менее, чем через три недели, 13 сентября, в 18 российских регионах состоятся прямые выборы губернаторов. При этом почти в трети из них руководитель субъекта федерации вряд ли будет избран, и потребуется второй тур, полагают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Аналитики полагают, что второй тур с большой вероятностью состоится в Архангельской, Иркутской, Костромской, Пензенской областях и в Краснодарском крае.

Аналитики отмечают, что федеральный центр в текущем году решил «снизить интенсивность ротации губернаторского корпуса». Так, в половине регионов на грядущие выборы выдвинулись действующие главы. При этом, эксперты считают, что на местах остался острый запрос «на обновление власти и элиты». В связи с этим они допускают высокую вероятность протестного голосования.

Тяжелее остальных, полагают эксперты, придется врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому, так как он неудачно поучаствовал в кампании по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа, что возмутило местных жителей.

Проблемы могут возникнуть и на выборах главы Иркутской области, поскольку назначение Игоря Кобзева на должность врио губернатора состоялось без согласования с местными элитами, и теперь им будет сложно консолидироваться вокруг «варяга».

По мнению экспертов, весьма слабы кандидатом является нынешний губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, поскольку «идет на выборы с крайне несовременным образом без видимых признаков обновления».

Главе Костромской области Сергею Ситникову эксперты дают шансы на победу, но лишь во втором туре. Такие выводы они сделали после того, как он заручился поддержкой президента РФ в вопросе переизбрания на новый губернаторский срок. Переизбрание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на новый срок вовсе не гарантированно, а сама кампания может как прибавить кандидату «политический вес, так и отнять его».

По оценкам аналитиков, второй тур может также состояться в Ростовской, Тамбовской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми. Они считают, что такой сценарий имеет среднюю вероятность.

Трудности у нынешнего главы Коми могут возникнуть из-за массового недовольства населения экологическими вопросами и тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа.

Отметим, что помимо прямых выборов губернаторов 13 сентября в России пройдут выборы депутатов местных законодательных органов в 11 регионах, довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

Москва, Иван Гридин

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