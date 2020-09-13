Самая низкая явка на губернаторских выборах зафиксирована в Иркутской области

Самая низкая явка избирателей на губернаторских выборах зафиксирована в Иркутской области, активнее всего голосуют в Еврейской автономной области. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Что касается высших должностных лиц, то самая низкая явка – 15,94% – в Иркутской области, самая высокая – в Еврейской автономной области – 57,89%», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС) в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По словам главы ЦИК, на довыборах депутатов Госдумы без учета дистанционного электронного голосования самая высокая явка зафиксирована в Татарстане – 56,64%, а самая низкая в Ярославской области – 10,47%.

Памфилова также уточнила, что на выборах в законодательные собрания субъектов РФ самая высокая явка наблюдается в Белгородской области 40,31%, а самая низкая – в Костромской области – 16,11%.

Комментируя ход голосования, глава ЦИК пояснила, что «у нас нет никакой заданности и никакой оценки высокая или невысокая явка». «Она должна быть реальной и естественной – вот самый главный критерий. Естественная, реальная [явка], то, что не подвергает сомнению достоверность голосования. И то, что люди действительно приходили и голосовали так, как они считают нужным – вот это самое главное», – сказала Памфилова.

В России в этом году впервые проводится трехдневное голосование в рамках единого дня выборов. В 20 субъектах РФ проходят губернаторские кампании, в 11 – выборы депутатов законодательных собраний, кроме того россиянам предстоит определить четырех депутатов Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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