российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 июля 2021, 13:59 мск

Новости Выборы

Новости, Кратко, Популярное

Это слухи: ЦИК опровергает вероятность переноса выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заявил, что информация о возможности переноса выборов в Госдуму в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом является слухами.

«Я не комментирую слухи», – сказал Булаев РИА «Новости», отвечая на вопрос, обсуждается ли в ЦИК вопрос переноса выборов.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября этого года на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Согласно решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет 17-19 сентября. На эти же сроки запланированы региональные выборы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.07.21

«Новые люди» официально вступили в избирательную кампанию в Москве. / Главой Кургана впервые стала женщина: депутаты сделали свой выбор со второй попытки. / Госдума-2021: предвыборный список Парти роста возглавили женщины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦИК РФ

«Сесть на пенек…»: Памфилова пообещала строгую охрану бюллетеней во время многодневного голосования

«Чтобы не было стыдно…» Памфилова раскритиковала главу избиркома Челябинской области

ЦИК утвердил правила голосования на сентябрьских выборах

«Ошибки прощаться не будут»: ЦИК объявил о жестком контроле за расходованием выборных денег

«Ходить по домам не будем»: ЦИК переходит на бесконтактную форму информирования россиян

«Уже началось…» ЦИК выявил попытки иностранного вмешательства в выборы в России

ЦИК определил партии, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

«Голосования на пеньках не будет»: ЦИК утвердил только один вариант волеизъявления

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, ЦИК РФ,