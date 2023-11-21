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Вторник, 21 ноября 2023, 16:27 мск

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Памфилова: уехавшие «подонки» и «затаившиеся ждуны» планируют сорвать выборы в России

Архив, фото: kremlin.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о начавшейся работе по дискредитации предстоящих выборов президента России. По ее мнению, в ней участвуют уехавшие из страны «подонки», которые «отрабатывают свои жалкие копейки», и «затаившиеся ждуны». С таким заявлением она выступила на международной научно-практической конференции в МГУ им. Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

«Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы», – заявила Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

Эта работа, по ее словам, ведется не только за рубежом, но и в России. «Здесь ждуны осевшие не спят, просто затаились», – заявила председатель ЦИК.

Памфилова отметила, что ЦИК с такими проблемами сталкивается не в первый раз. По ее словам, в 2020 году, когда проходило общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, систему Центризбиркома «пытались взорвать изнутри». «Не буду говорить как, но система выдержала. [Выдержало] вот это сообщество людей, представляющее разные партии, общественные организации, разные сферы нашего общества, которое объединяет главное, – любовь к России», – сказала она.

Выборы президента намечены на март 2024 года. Точную дату выборов Совет Федерации определит в декабре.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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