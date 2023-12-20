ЦИК принял решение о проведении ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России в марте 2024 года будет проводиться в 29 регионах. Соответствующее решение принял Центризбирком на заседании в среду, 20 декабря. Участие в ДЭГ смогут принять около 38 млн избирателей.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, из 30 регионов, где имелся опыт проведения онлайн-голосования, заявки на проведение подали 28. Заявки на ДЭГ не стали направлять Тульская и Оренбургская области.

Впервые дистанционное электронное голосование пройдет в Вологодской области, уточнила Памфилова. «Поступила заявка от Вологодской области, где ранее ДЭГ не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес: на участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие», – сказала она. С учетом того, что вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования, ЦИК решил «дать добро», – пояснила Памфилова.

Таким образом, президентские выборы 15-17 марта 2024 года с использованием ДЭГ пройдут в Крыму, Карелии, Чувашии, Алтайском, Камчатском, Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославская областях, а также в Ненецком автономном округе, Севастополе и Москве.

Во всех этих регионах, кроме Москвы, ДЭГ пройдет на федеральной платформе. В российской столице онлайн-голосование организуют с использованием региональной информационной системы.

Жители регионов, которые в день выборов могут оказаться в Москве, смогут отдать свой голос в столице на терминалах ДЭГ. Для этого им нужно подать заявку не позднее, чем за три дня до начала выборов, сообщила Памфилова на заседании ЦИК.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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